Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı.
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı.
Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve nakliyesini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini alan ekipler, Seydikemer ilçesi Çobanlar Mahallesi'nde durdurduğu otomobilde koli bandıyla sarılmış 3 kilo 210 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve peçete içerisinde 3 gram taş kokain ele geçirdi.
Araçtaki F.C. (44) ile F.O. (38) gözaltına alındı.