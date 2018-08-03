Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Konacık Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, adreste uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandığı öne sürülen kardeşler K.Ö. ve K.Ö. ile G.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 kardeş tutuklandı, G.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.