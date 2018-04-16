Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "sokak satıcıları"na yönelik çalışma başlattı.

Akyol Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda C.K, İ.Ç ve B.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde narkotik köpeği ile yapılan aramada satışa hazır 400 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.