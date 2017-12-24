Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve kullanıldığı idda edilen üniversite öğrencilerinin kaldığı eve operasyon düzenledi.



Operasyonda üniversite öğrencileri T.M, S.U. ve E.Y. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1 kilo 537 gram esrar ile 2 hassas terazi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.