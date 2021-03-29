Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

MUĞLA'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.

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MUĞLA'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21-28 Mart tarihleri arasında il genelinde teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 2 gram kubar esrar, 23 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 29 gram bonzai, 105 adet sentetik ecza, 4 kök kenevir, 1 adet ecstasy, 1 adet liserjik asit ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında, 49 kişi hakkında daha uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.


Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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