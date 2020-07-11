Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
11.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 11.07.2020 18:48
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cevat Şakir Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 62 yaşındaki N.G, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA