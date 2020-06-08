Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Muğla'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
08.06.2020 17:23 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:44
Muğla'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe, Marmaris ve Milas ilçelerinde il dışından gelen 3 araç ve bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 parça halinde 41,99 gram sentetik uyuşturucu, 28,15 gram esrar, 1,06 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Kaynak: AA