Muğla'da uyuşturucu operasyonu Muğla'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menteşe, Marmaris ve Milas ilçelerinde il dışından gelen 3 araç ve bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 parça halinde 41,99 gram sentetik uyuşturucu, 28,15 gram esrar, 1,06 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: AA