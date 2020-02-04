Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli, gözaltına alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bodrum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen 8 adrese düzenlenen üç operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.