Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

26.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:43

Son dakika haberi... Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda M.A. ile kız arkadaşı E.Ş'nin kaldığı otel odasına operasyon düzenlendi.

Bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli ile otel dışında otomobilde bekleyen İ.Ö. gözaltına alındı.

Milas ve Fethiye ilçelerinde ise 3 şüpheli yakalandı.

Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haber... Uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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