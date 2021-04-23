Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli O.Ç. ve B.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ise uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramada, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edilen para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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