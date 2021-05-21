Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, T.K. gözaltına alındı.

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de Armutalan Mahallesi'nde M.Y'nin üst aramasında uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelinin telefon incelemesinde, otel işletmecisi T.T. ile hareket ettiği belirlendi. Otelin boş odalarında yapılan aramada, uyuşturucu yetiştirmede kullanılan düzenekler ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

M.Y. ile T.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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