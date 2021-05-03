Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Yatağan ve Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'nın Yatağan ve Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından, Kızılağaç ve Çiftlik Mahallesi'nde iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan H.E. ve B.S'nin ikametlerindeki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kafacakaplancık Mahallesi Çırpıovası mevkisindeki yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Efor" ile arama yapıldı.

Aramada yolculardan S.D'nin üzerine bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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