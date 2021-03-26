Muğla'da üşüyen kişiyi mahalle bekçisi montuyla ısıttı
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Muğla'da üşüyen kişiyi mahalle bekçisi montuyla ısıttı

Anadolu Ajansı / Osman URAS - Haberler | Güncel
Muğla'da üşüyen kişiyi mahalle bekçisi montuyla ısıttı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düştüğü yerden esnafın kaldırdığı 70 yaşındaki kişiye, üşümesi üzerine mahalle bekçisi montunu verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düştüğü yerden esnafın kaldırdığı 70 yaşındaki kişiye, üşümesi üzerine mahalle bekçisi montunu verdi.

İki bekçi, ilçe merkezinde yürürken düşen Osman Aydın'a çevredekilerin yardım ettiğini fark etti. Aydın'ın yanına giden bekçiler, bir isteğinin olup olmadığını sordu.

Bodrum Belediyesinin yardıma ihtiyacı olanların barınmaları için kullandığı otelde kaldığı anlaşılan Aydın, üşüdüğünü söyleyince bekçilerden biri montunu verdi.

Monta sarılıp ısınmaya çalışan Aydın, gazetecilere "Onların Allah'ına kurban olayım." dedi. Duygusal anlar yaşayan Aydın, çağrılan polis ekibiyle kaldığı yere götürüldü.

Çevredeki esnaftan İlhami Yaradan, Aydın'ı yerden kaldırıp sandalyeye oturttuğu belirterek, "Adam üşüyordu. Bekçi montunu çıkarıp yardımcı oldu." dedi.

Öte yandan, Aydın'ın düştüğü ve esnafın yardım ettiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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