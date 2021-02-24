Muğla'da usulsüz yapıları rüşvet karşılığında görmezden geldikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
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Muğla'da usulsüz yapıları rüşvet karşılığında görmezden geldikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

24.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:12
Muğla'da usulsüz yapıları rüşvet karşılığında görmezden geldikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Milas Belediye Başkanlığı Yapı Denetim biriminde çalışan birkaç memurun usulsüz yapıları rüşvet karşılığında görmezden geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Toplanan delillerin ardından belediye çalışanları H.G, A.F.A. ve A.A. ile müteahhit A.A'nın adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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