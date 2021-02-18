Muğla'da üretilen yerel tohumlar toprakla buluşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muğla'da üretilen yerel tohumlar toprakla buluşuyor

18.02.2021 12:09 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:09
Muğla'da üretilen yerel tohumlar toprakla buluşuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesince üretilen tohumlar, yapılan analizlerin ardından Türkiye'nin 81 ilinde ücretsiz dağıtılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesince üretilen tohumlar, yapılan analizlerin ardından Türkiye'nin 81 ilinde ücretsiz dağıtılıyor.

Kentte "Yerel tohum, ulusal güç" sloganıyla faaliyete başlayan Yerel Tohum Merkezinde yaz sezonunda üretilen tohumların dağıtımına başlandı.

Vatandaşlar talep formu doldurarak ihtiyaç miktarı kadar tohum alabiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Yerel Tohum Merkezinde, gazetecilere, kentin yerel tohumlarını üreterek 81 ilde talep eden üreticilere gönderdiklerini söyledi.

Her geçen yıl başvuruların arttığı yerel tohumda, beş yılda Türkiye'nin 81 iline 5 milyon 640 bin tohum dağıtıldığını vurgulayan Gürün, "Yerel tohumun ülkenin geleceği açısından çok önemli olduğu, hibrit tohumların kesinlikle kullanılmaması gerektiği ortaya çıktı. Vatandaşlarımız yerel tohumları almak için büyük çaba gösteriyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Aykut Kocaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Kabine
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da üretilen yerel tohumlar toprakla buluşuyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 12:12:28. #1.14#
title