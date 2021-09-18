Muğla'da üreticiler kesim zamanı gelen limona alıcı bekliyor

Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde kesim zamanı gelen limonlar tüccarları bekliyor.

Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl üreticilerin limonu 2,5-3 liradan tüccarlara sattığını söyledi.

Maliyetlerin oldukça arttığını, bu yıl üreticilerin 1,5 ile 1,8 liraya ürünlerini satmak zorunda kaldığını belirten Tuncay, çiftçilerin gelecek yıl üretim yapmak yerine ağaçlarını kesmeyi düşündüğünü aktardı.

Çiftçilerin üretim yapmadığı durumda, ülkenin bundan olumsuz etkileneceğini anlatan Tuncay, tarımsal üretimin savunma sanayisi kadar önemli olduğunu belirtti.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü de Ortaca ve Dalaman'da toplam 100 bin ton civarında limon üretildiğini kaydetti.

Geçen yıl rekolte düşük olmasına rağmen 3 liraya sattıkları limonun bu yıl 1,5 liraya maliyetine çok az üreticinin satabildiğini belirten Çöllü, "Bölgemizde şu anda bu hızla giderse limonların çoğu dalında kalacak gibi gözüküyor. İnşallah bir an önce ihracatın önü açılır. Duyduklarımız kadarıyla ihracat olmadığından dolayı tüccarlar da ürün almaya hevesli değiller." dedi.

Limon Üreticisi Veli Kozak da limon alıcı firmalarının, "rekolte fazla, ihracat yok, ne olacağı belli değil" gibi bahanelerle fiyatları düşürdüklerini savundu.

Limona yaptığı masrafı göz önüne aldığında hiç kar edemeyeceğini dile getiren Kozak, şunları kaydetti:

"Bizi en büyük kahreden konu, tüccarın buradan 1,5 liraya aldığı limonun işlendikten sonra marketlerde 10 liraya satılması. Benim iki oğlum var, ikisi de Avrupa'da. Birisi Türk parasıyla 30 liraya, diğeri de 27 liraya limon alıp tüketiyor. Bunları gördükçe zaten burada tüccarın para kazandığı ortaya çıkmış oluyor ama biz üreticiler olmazsak tüccar da olmayacak. Bunun iyileştirilmesi adına yetkililerden yardımcı olmalarını bekliyoruz."