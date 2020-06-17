Muğla'da üreticiler aromatik bitki fidanı dağıtıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi üreticilere 32 bin 500 aromatik bitki fidanını ücretsiz dağıttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi üreticilere 32 bin 500 aromatik bitki fidanını ücretsiz dağıttı.

Belediye tarafından S.S Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile üreticilere dağıtılan fidanların 25 binini lavanta, 7 bin 500'ünü ada çayı, kekik ve biberiye oluşturdu.

Üreticilere dağıtılan fidanların, Büyükşehir Belediyesinin Yeniköy'de bulunan Tıbbi Aromatik Bitkiler çiftliğindeki deneme bahçelerinde yetiştirildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla'da tarıma önem veren ve üreten köylüyü desteklediklerini söyledi.

Amaçlarının verimli toprakların değerini bilmek ve hakkını vermek olduğunu belirten Gürün, "Köylümüzün katma değeri yüksek ürünlerle topraklarını ekmelerini, gelirini yükselterek toprağında kalmasını istiyoruz. Bereketli topraklara sahip Muğla'da kadınların kurduğu kooperatifle birlikte Tıbbi Aromatik Bitkiler Vadisi oluşturup buranın ziyaret edilebilen bir alan hale gelmesini, rengarenk çiçeklerle cazibe merkezi olmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Gürün, bitkilerden çıkarılan yağlarla ilgili tesisleri bulunduğunu, bu tesisin de üreticilerin hizmetinde olduğunu ifade etti.

Elde edilen ürünlerin denetimini de yaptıklarını anlatan Gürün, yağları çıkarılan ürünlerin pazarlanmasını başlattıklarını kaydetti.

Kaynak: AA