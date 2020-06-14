Muğla'da, üniversiteli kız öğrenciler, kadın cinayetlerine tepki gösterdi Muğla'nın Menteşe ilçesinde kendilerine "Üniversiteli Genç Kadınlar" adını veren bir grup öğrenci, kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kendilerine "Üniversiteli Genç Kadınlar" adını veren bir grup öğrenci, kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı. Kötekli Mahallesi'ndeki Yoğurçu Parkı'nda yapılan basın açıklamasında, üniversite öğrencileri Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 yaşındaki Zeynep Şenpınar'ın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen kişi tarafından öldürülmesine ilişkin slogan attı. Gruptakiler, ellerinde, "Zeynep benim, sensin, biziz", "Katledilen kadınlar isyanımızdır", "Sessiz kalma, suça ortak olma", "Yasta değil isyandayım" yazılı dövizler taşıdı. Grup üyelerinin her hafta aynı gün kadın cinayetlerine karşı basın açıklaması yapacağı belirtildi. Kaynak: AA