MUĞLA'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'BARINMA' PROTESTOSU - Haberler
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MUĞLA'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'BARINMA' PROTESTOSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'da, barınma sorunu yaşadıklarını ileri süren bir grup üniversite öğrencisi gösteri yaparak, barınma ihtiyacının acil bir şekilde karşılanması adına, kamu imkanlarının seferber edilmesi çağrısında bulundu.

MUĞLA'da, barınma sorunu yaşadıklarını ileri süren bir grup üniversite öğrencisi gösteri yaparak, barınma ihtiyacının acil bir şekilde karşılanması adına, kamu imkanlarının seferber edilmesi çağrısında bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 'nin (MSKÜ) öğrenci topluluklarınca, üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma ihtiyacının acil bir şekilde çözülmesi için protesto gösterisi yapıldı. Menteşe'nin Kötekli Mahallesi Yoğurtçu Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler, 'Barınma öğrencinin temel ihtiyacıdır' pankartı açarak, 'Bitirme tezimiz, KYK yurdu yapımı' yazılı dövizler taşıdı.

Öğrenciler adına açıklamada bulanan Ali Özgür, Türk gençliği olarak eğitimlerine devam etmek istediklerini belirtip, Üretmek ve paylaşmak istiyoruz. Gençliğin sorunlarını oyun konsolu, bolca internet ve ucuz oy argümanlarından ibaret zannedenlere sesleniyoruz. Gençlik, Türkiye'nin yarınlarını kurmak istiyor. Öğrencilerin barınma sorunu, bu gayenin önüne geçemez. Tek bir sıra arkadaşımız dahi bu soruna mahkum değildir dedi.

'YURT SAYISININ ARTIRILMASI VE MEVCUT KOŞULLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR'

Özgür, öğrencilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için yetkililere şu çözüm önerilerinde bulundu

Öğrencilerin yaşadığı barınma ihtiyacının acil bir şekilde çözülmesi için devlet kurumu, sendika, baro gibi kuruluşların, misafirhaneleri, öğretmenevleri, orduevleri, üniversite çevresindeki özel yurtlar ve oteller cüzi ücretlerle öğrencinin kullanımına açılmalıdır. Konaklama ihtiyacını karşılamaya uygun binalar geçici olarak öğrenci yurduna dönüştürülmeli. Üniversite içerisinde ve çevresinde uygun görülen arazilere öğrencilerin barınabilmesi için geçici konaklama alanları kurulmalı. Herhangi bir şekilde barınma ihtiyacını karşılayamamış öğrencilerin geçici süreliğine buralarda konaklatılması sağlanmalı. Mevcut devlet yurtlarının kapasitelerinin yetersizliği ortada. Yurt sayısının arttırılması ve mevcut koşulların iyileştirilmesi gerekiyor.

Özgür, barınma ihtiyacının acil bir şekilde karşılanması adına devlet kurumlarının eşgüdüm halinde çalışarak, kamu imkanlarını seferber etmesi çağrısında bulunuldu.

MUĞLA'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'BARINMA' PROTESTOSU

MUĞLA'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'BARINMA' PROTESTOSU

MUĞLA'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'BARINMA' PROTESTOSU

MUĞLA'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'BARINMA' PROTESTOSU

MUĞLA'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'BARINMA' PROTESTOSU

MUĞLA'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'BARINMA' PROTESTOSU

MUĞLA'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN 'BARINMA' PROTESTOSU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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