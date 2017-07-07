Muğla'da Uluslararası Uçuş Okulu Açıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde açılan havacılık dalında dünya markası Avion Training uçuş okulu uluslararası öğrencilere eğitim verecek.



Dalaman Havalimanı'ndaki okulun eğitim binasında düzenlenen törenle okulun açılışı gerçekleştirildi.



Avion Training Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Dikici, açılışta yaptığı konuşmada, havacılık alanında yapılan yatırımların önünü açan, dünyadaki büyük pazardan pay alabilmek için desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür etti.



Dikici, dünya sivil havacılığının ilk yıllarından bu yana her zaman bu yarışta yer alan Türkiye'de, son yıllarda yine tüm dünyanın dikkatini çekecek atılımlarda bulunulduğunu söyledi.



Bu gelişimin Türkiye için iftihar kaynağı olduğunu belirten Dikici, "Havacılıkta gerçekleşen bu takdire şayan gelişmenin en vazgeçilmez parçası eğitimdir. Cumhuriyetimizin 100. yılında sivil havacılık hedeflerimiz çerçevesinde ülkemizi yalnız bölgemizin değil, dünyanın eğitim merkezlerinden biri yapabilmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.



Yolcu sayısının artarak pilot ihtiyacının çoğalacağına işaret eden Dikici, 10 yıl içerisinde yıllık yolcu trafiğinin 5 milyara çıkacağını tahmin ettiklerini belirtti.



"10 yıl içerisinde 255 bin yeni pilota ihtiyaç duyulacak"



Dikici, "Her gün dünyada 70 pilotun eğitimini bitirip mesleğe atıldığı göz önünde bulundurulursa sektörün büyüklüğü daha iyi anlaşılır. 10 yıl içerisinde 255 bin yeni pilota ihtiyaç duyulacaktır. En çarpıcı örnek ise 2027 yılında dünyadaki toplam pilot sayısının yüzde ellisi daha eğitimlerine bile başlamamıştır. Rakamlar ihtiyacın ne denli büyük olduğunun ispatıdır." diye konuştu.



Dikici, dünyada Boeing tarafından onaylanan ilk uçuş okulu olma unvanını taşıyan Avion Training olarak, hava yolu pilotu olma yolunda ilerleyen pilot adaylarının eğitimlerinin bir kısmının Dalaman'da verilmeye başlanacağını dile getirdi.



Açılışa, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Okulun Hollandalı ortağı Marty Van Veluw, Lokasyon ve Eğitim Müdürü Patrick Michel Griffioen, Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali YDA Genel Müdürü Hamdi Güvenç, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, pilotlar ve aileleri ile davetliler katıldı.



Konuşmaların ardından okulun açılışı yapılarak, sınıflar ve verilecek eğitimler hakkında bilgi sunuldu.