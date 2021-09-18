Muğla'da Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivali başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Uluslararası Halikarnas Halk Dansları ve Müzik Festivali başladı.

ÇAFAD (Çanakkale Folklor Araştırma Derneği) tarafından Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen festivalde gala gecesi düzenlendi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki etkinliğe Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'tan, yurt içinden ise Muğla, Hatay, Çanakkale, Balıkesir'den ekipler katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan gösterileri, Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ve Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi izledi.

Gösteri sunan ekipler, sahne performanslarıyla beğeni topladı.

Festival 20 Eylül'de sona erecek.