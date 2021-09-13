Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 kişi öldü, 55 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 kişi öldü, 55 kişi yaralandı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 kişi öldü, 55 kişi yaralandı

Muğla'da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Muğla'da tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Bodrum'dan aldığı Ukraynalı turistleri Denizli'ye götüren Aziz Çağlar yönetimindeki 01 ETE 48 plakalı tur otobüsü, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde karşı şeride geçerek, Cihan Duran idaresindeki 48 AAY 328 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Tarlaya devrilen otobüsün sürücüsü Çağlar, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Otobüs ve öğrenci servisinde bulunan 55 kişi yaralandı.

Çağlar'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Öğrenci servisinde bulunan 16 kişi ayakta tedavi edildi. Diğer yaralılar Muğla ve Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Muğla-Denizli kara yolunda bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yaralıları ziyaret etti, yakınları ile görüştü.

Başhekim Turhan Toğan'dan yaralılar ve durumu ağır olan hastalar hakkında da bilgi alan Tavlı, Acil Serviste müşahede altında tutulan yaralılara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı

Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Tunç Soyer Mustafa Şentop
Magazin Yıldız Tilbe Ece Üner Müge Anlı
Spor Okan Buruk Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Alpha Conde Demir Çelik Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Muğla'da Ukraynalı turistleri taşıyan otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 kişi öldü, 55 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 18:52:15. #1.12#