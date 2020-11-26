Muğla'da uçurumdan düşen kadını itfaiyeciler kurtardı
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Muğla'da uçurumdan düşen kadını itfaiyeciler kurtardı

26.11.2020 21:07 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:10
Muğla'da uçurumdan düşen kadını itfaiyeciler kurtardı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 20 metrelik uçurumdan düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 20 metrelik uçurumdan düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Yeşilköy Mahallesi İnişdibi mevkiinde arkadaşı ile oturan kadın, dengesini kaybederek 20 metrelik uçurumdan düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Halat düzenekleri kurup yaralının yanına inen itfaiyecilerin çalışması yaklaşık bir saat sürdü.

Sedyeyle çıkarılan kadın, ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen kadının tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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