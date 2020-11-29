Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı
29.11.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:06
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü kurtarıldı.
Serdar Ahmetoğlu yönetimindeki 34 KC 4357 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi Vericiler mevkisinde uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla yoldan yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan otomobilin yanına inen ekipler, Ahmetoğlu'nu araçtan kurtardı.
İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Ahmetoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı