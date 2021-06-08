Uçuruma düşen kişi itfaiye ve AKUT ekiplerince kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde uçuruma düşen kişi, kurtarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde uçuruma düşen kişi, kurtarıldı.
Mehmet Şükrü Özkaya, Beldibi Mahallesi Poligon dağlık mevkisinde dengesini kaybederek yaklaşık 200 metre uçuruma düştü.
Telefonla yardım isteyen Özkaya için bölgeye itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, bulunduğu yerden çıkartılan Özkaya, 112 Acil Servis ekibince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı