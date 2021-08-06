Muğla'da uçağın denizden su almasının geciktirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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Muğla'da uçağın denizden su almasının geciktirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Muğla'da uçağın denizden su almasının geciktirildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'da orman yangını için denizden su almak amacıyla alçalan uçağın bulunduğu yere su aracıyla gelinmesiyle ilgili soruşturma açıldı.

Muğla'da orman yangını için denizden su almak amacıyla alçalan uçağın bulunduğu yere su aracıyla gelinmesiyle ilgili soruşturma açıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bodrum ilçesindeki orman yangınlarında görevli uçağı denizden su almak için alçaldığı sırada su aracıyla denizde dolaşan kişinin zaman kaybına uğrattığına ilişkin haberler üzerine 'kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçundan soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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