Muğla'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı Muğla'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Muğla'da "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İl genelinde 615 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, bin 824 kişi sorgulandı.

Bin 86 iş yeri, 107 park, bahçe, 30 mesire, yürüyüş alanları ile 999 araç denetlendi. Uygulamada semt pazarları, market, fırın, akaryakıt istasyonu gibi iş yerlerinde sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunun yanı sıra alışveriş merkezleri ve marketlerde 10 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı kontrol edildi.

Uygulama sırasında vatandaşlara zorunluluk olmadığı sürece dışarı çıkılmaması, evlerinde kalmaları, çıkılması halinde ise sosyal mesafenin korunması ve maske kullanması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA