Muğla'da Türk Kızılay'dan koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek Muğla'nın Menteşe İlçesinde Türk Kızılay ekipleri ile polisler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara kurban etlerinden hazırlanan konserveleri ulaştırdı.

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Türk Kızılay ekipleri ile polisler, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlara kurban etlerinden hazırlanan konserveleri ulaştırdı.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, yaptığı açıklamada, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız Başkanlığında, Kaymakamlık, kamu kuruluşları, muhtarlar ve STK temsilcilerinden oluşturulan "Vefa Destek Grubu Komisyonu" tarafından tespit edilen ailelere yardım ulaştırmaya başladıklarını bildirdi.

İlk aşamada Menteşe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 50 aileye ulaştıklarını ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"Bu hafta boyunca 200 aileye Türk Kızılay'ına yurt içinde bağışlanan kurban etlerinden hazırlanan konserveleri polis ekiplerimizle birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca şubemize yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahipleri içinde gıda paketleri hazırlıyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan emniyet mensuplarımıza, muhtarlarımıza ve Menteşe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerine teşekkür ediyoruz. Kronik rahatsızlığı olanlar ve 65 yaş üzerindeki vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında 3 yönetim kurulu üyesi, gönüllüler ve polis ekipleriyle sahadayız. Türk Kızılay olarak onların ihtiyaç duydukları hijyen ve gıda paketlerini evlerinde kendilerine teslim ediyoruz. Evde olmayanların paketlerini ise muhtarlarımıza teslim ediyoruz. Onlarla sohbet ederek başka ihtiyaçları varsa belirliyor, aynı zamanda da moral ve motivasyonlarına katkıda bulunuyoruz."

Kaynak: AA