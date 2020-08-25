Muğla'da Türk kara sularına itilen 7 sığınmacı kurtarıldı
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Muğla'da Türk kara sularına itilen 7 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 7 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Muğla'da Türk kara sularına itilen 7 sığınmacı kurtarıldı
25.08.2020 23:31 | Son Güncelleme: 25.08.2020 23:50

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 7 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Akyarlar açıklarında, Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine, bölgeye Türk sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan 7 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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