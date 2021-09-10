Muğla'da Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Bodrum ilçesi açıklarında farklı saatlerde lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, kurtardıkları 39 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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