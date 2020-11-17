Muğla'da Türk kara sularına itilen 3 sığınmacı kurtarıldı
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Muğla'da Türk kara sularına itilen 3 sığınmacı kurtarıldı

17.11.2020 18:01 | Son Güncelleme: 17.11.2020 18:04
Muğla'da Türk kara sularına itilen 3 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Datça açıklarında lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itildiği belirlenen 3 sığınmacı kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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