Muğla'da Türk kara sularına itilen 3 sığınmacı kurtarıldı
17.11.2020 18:01 | Son Güncelleme: 17.11.2020 18:04
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Datça açıklarında lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itildiği belirlenen 3 sığınmacı kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan