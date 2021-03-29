Muğla'da Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla'da Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Osman URAS - Haberler | Güncel
Muğla'da Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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