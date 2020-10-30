Muğla'da Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı kurtarıldı
30.10.2020 15:03 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:03
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Datça açıklarında lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itildiği belirlenen 21 sığınmacı kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan