Muğla'da Türk kara sularına itilen 12 sığınmacı kurtarıldı
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Muğla'da Türk kara sularına itilen 12 sığınmacı kurtarıldı

27.10.2020 17:53 | Son Güncelleme: 27.10.2020 17:56
Muğla'da Türk kara sularına itilen 12 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli yat içerisindeki 12 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli yat içerisindeki 12 sığınmacı kurtarıldı.

Bozburun Mahallesi açıklarında yelkenli yat içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 12 sığınmacıyı bota aldı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sığınmacıların geçişini organize ettiği öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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