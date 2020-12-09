Muğla'da Türk kara sularına itilen 11 sığınmacı kurtarıldı
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Muğla'da Türk kara sularına itilen 11 sığınmacı kurtarıldı

09.12.2020 19:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:52
Muğla'da Türk kara sularına itilen 11 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 11 kişi kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen yabancı uyruklu 11 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak açıklarında can salları içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen iki can salındaki 11 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Limana getirilen sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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