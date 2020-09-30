Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 4 sığınmacı kurtarıldı
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Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 4 sığınmacı kurtarıldı

30.09.2020 00:29 | Son Güncelleme: 30.09.2020 00:32
Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 4 sığınmacı kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 4 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 4 sığınmacı kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacıların bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 4 sığınmacı kurtarıldı.

Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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