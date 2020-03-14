Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 38 sığınmacı kurtarıldı Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 38 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 38 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi Emecik Koyu açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki sığınmacıların yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik botu ekipleri görevlendirildi.

Datça açıklarındaki kurtarma operasyonunda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 Suriye, 14 Afganistan, 5 Filistin, 4 Mısır ve 1 Irak uyruklu 38 sığınmacı, güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Kaynak: AA