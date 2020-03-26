Muğla'da Türk kara sularına geri itilen 34 sığınmacı kurtarıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 34 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 34 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım talep etmesi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Bodrum açıklarındaki kurtarma operasyonunda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Kongo, Mısır, Suriye, Filistin, Komorlar, Irak, Orta Afrika ve Mali uyruklu 34 sığınmacı, güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Kaynak: AA