Muğla'da Türk kara sularına dönmeye zorlanan 8 sığınmacı kurtarıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 8 sığınmacı kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 8 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akyarlar açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki sığınmacıların yardım talep etmesi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Bodrum açıklarındaki kurtarma operasyonunda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 8 sığınmacı güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Kaynak: AA