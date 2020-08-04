Muğla'da turizm merkezlerinde tatilciler denizin keyfini çıkarıyor Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris sahillerinde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Bodrum, Fethiye ve Marmaris sahillerinde sıcak hava nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Bodrum ilçesi Kumbahçe, Paşatarlası, İçmeler, Gümbet ve Bitez sahillerinde denize giren tatilciler, serinlemenin keyfini çıkardı.

Halk plajlarında denize girenler, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen şemsiye ve şezlonglarda güneşlendi. Bazı tatilciler ise kalabalıktan uzak plaja serdikleri havlu ve şemsiye altında zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlarda da yoğunluk yaşanıyor. Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi.

Adrenalin tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı sahilleriyle, Marmaris Belediyesi Halk Plajı'na gelen tatilciler sosyal mesafe kuralına uyarak güneşlendi.

Kaynak: AA