Muğla'da "Turizm Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
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Muğla'da "Turizm Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Muğla'da 'Turizm Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'da kente gelen turist sayısının ve sunulan hizmet kalitesinin artırılması için "Turizm Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Muğla'da kente gelen turist sayısının ve sunulan hizmet kalitesinin artırılması için "Turizm Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Milas Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde düzenlenen toplantıya, Kaymakam Mustafa Ünver Böke, AK Parti Muğla Milletvekili Yavuz Demir, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Filiz Karacaağaç, TAV Milas-Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, Havalimanı Başmüdürü Necati Algül ile acente temsilcileri katıldı.

Kaymakam Böke, dünyanın salgından dolayı zor bir süreçten geçtiğini, bölgede turizmde ciddi hareketlenme olduğunu ifade etti.

Gelen misafirlerin varsa sorunlarının çözümüne yönelik istişarelerde bulunduklarını ifade eden Böke, "Amacımız yabancı turist sayısını artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek." dedi.

Milletvekili Demir de söz konusu toplantının bölge için önemli olduğunu, havalimanına daha fazla uçak indirmek için çalışacaklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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