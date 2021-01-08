Son dakika haberi | Bir kişinin tüfekle vurulduktan sonra iki aracının da yakıldığı iddia edildi
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Son dakika haberi | Bir kişinin tüfekle vurulduktan sonra iki aracının da yakıldığı iddia edildi

08.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:20

Son dakika haberleri: Muğla'nın Bodrum ilçesinde tüfekle vurularak ağır yaralanan kişinin iki aracında kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen yangın hasara neden oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tüfekle vurularak ağır yaralanan kişinin iki aracında kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen yangın hasara neden oldu.

Gündoğan Farilya Mahallesi Yassı Kaya Sokak'ta trafo yangını ihbarı alan itfaiye ekipleri, bölgeye gitti.

Ekipler, yangının trafoda değil, Fehmi Erdoğan'a ait evin önünde park halinde bulunan iki araçta çıktığını, ev sahibinin de tüfekle vurularak ağır yaralandığını gördü.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vücuduna çok sayıda saçma isabet ettiği belirlenen Erdoğan, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen araçlardaki yangın hasara neden oldu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Bir kişinin tüfekle vurulduktan sonra iki aracının da yakıldığı iddia edildi
Son dakika haberi | Bir kişinin tüfekle vurulduktan sonra iki aracının da yakıldığı iddia edildi
Son dakika haberi | Bir kişinin tüfekle vurulduktan sonra iki aracının da yakıldığı iddia edildi
Son dakika haberi | Bir kişinin tüfekle vurulduktan sonra iki aracının da yakıldığı iddia edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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