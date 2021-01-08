Son dakika haberi | Bir kişinin tüfekle vurulduktan sonra iki aracının da yakıldığı iddia edildi

Son dakika haberleri: Muğla'nın Bodrum ilçesinde tüfekle vurularak ağır yaralanan kişinin iki aracında kundaklama sonucu çıktığı iddia edilen yangın hasara neden oldu.