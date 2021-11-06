Muğla'da tüfekle köpeğe ateş ederken 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tüfekle köpeğe ateş ederken 3 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı, tutuklandı.

Dün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E. adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının köpeğe ateş ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, motosikletle bölgeye gelen M.E'nin av tüfeğiyle ateş ettiği yaralı köpeğin bir iş yerine sığınması ve yaşanan panik anları yer alıyor.

Yahşi Mahallesi sahilinde dün motosikletiyle ilerleyen M.E, kendisine havlayan köpeğe tüfekle ateş etmiş, yoldan seken saçmaların isabet ettiği kafedeki 3 kişi ile köpek yaralanmıştı.

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