Muğla'da tüfekle köpeğe ateş ederken 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Muğla'da tüfekle köpeğe ateş ederken 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Muğla'da tüfekle köpeğe ateş ederken 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tüfekle köpeğe ateş ederken 3 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı, tutuklandı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tüfekle köpeğe ateş ederken 3 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı, tutuklandı.

Dün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E. adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının köpeğe ateş ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, motosikletle bölgeye gelen M.E'nin av tüfeğiyle ateş ettiği yaralı köpeğin bir iş yerine sığınması ve yaşanan panik anları yer alıyor.

Yahşi Mahallesi sahilinde dün motosikletiyle ilerleyen M.E, kendisine havlayan köpeğe tüfekle ateş etmiş, yoldan seken saçmaların isabet ettiği kafedeki 3 kişi ile köpek yaralanmıştı.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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