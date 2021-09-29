Muğla'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yusuf Yiğit'in kullandığı 48 L 5909 587 plakalı traktör, Çayhisar Mahallesi Köyiçi mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan Salih S. yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Köyceğiz Devlet Hastanesine, buradan da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.??????????????
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri