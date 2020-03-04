Muğla'da traktörden düşen sürücü öldü
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Muğla'da traktörden düşen sürücü öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde yoldan çıkan traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.

04.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:22
Muğla'da traktörden düşen sürücü öldü

'nın ilçesinde yoldan çıkan traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti.

Yaşar Takım'ın (62) kullandığı 48 UF 690 plakalı traktör, Dörttepe Mahallesi'nde yoldan çıktı. Traktörden kayalık zemine düşen Takım, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Takım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Takım'ın cenazesi, 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna götürüldü..

Kaynak: AA

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