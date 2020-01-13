Muğla'da traktör kazası: 1 ölü

13.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:22

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Kıran Mahallesinde yokuş aşağı seyir halinde olan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Remzi Türkeş kazada yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, 09 YE 082 plakalı traktör sürücüsü Remzi Türkeş yokuş aşağı inerken vites atamayınca traktör sürüklendi. Kazada sürücü Remzi Türkeş olay yerinde yaşamını yitirdi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesinin ardından Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ve trafik ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA