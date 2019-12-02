Muğla'da traktör devrildi: 2 yaralı
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Muğla'da traktör devrildi: 2 yaralı

Menteşe ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

02.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:28
Muğla'da traktör devrildi: 2 yaralı

Menteşe ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

(56) idaresindeki 48 NG 732 plakalı traktör, Çırpı Mahallesi Yanı mevkisindeki ormanlık arazide devrildi. Kazada Özsoy ile traktörde bulunan yaralandı.

verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında çıkışan Özsoy, ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Özsoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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