Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü
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Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

13.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:04
Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü

'nın ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.


Remzi Türkeş idaresindeki 09 YE 082 plakalı traktör, Menteşe ilçesi kırsalındaki Kıran Mahallesi yakınlarında devrildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Türkeş'in cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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