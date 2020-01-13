Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Remzi Türkeş idaresindeki 09 YE 082 plakalı traktör, Menteşe ilçesi kırsalındaki Kıran Mahallesi yakınlarında devrildi.
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin kaza yerindeki müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Türkeş'in cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.