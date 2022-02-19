Muğla'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı - Haberler
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Muğla'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı

AA, Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yoğunlukla üniversite öğrencilerinin yaşadığı Kötekli Mahallesi giriş ve çıkış noktalarında gerçekleştirilen uygulamada araçlar durduruldu.

Uygulamada 279 araç sorgulandı, bir sürücüye muayenesiz araçla trafiğe çıkmaktan, 4 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, bir sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 11 araç sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden 17 bin 355 lira ceza yazıldı.

Sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarıldı.

Uygulama sonunda Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde görevli komiseri Burcu Avcı'ya doğum günü sürprizi yapılarak pasta kesildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Asayiş, Muğla, Güncel, Haberler

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