Muğla'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı

MENTEŞE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, polis ekiplerince uygulama noktalarında trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, polis sorumluluk bölgesinde yer alan Denizli ve Aydın kara yolu polis uygulama noktalarında, farklı zaman dilimlerinde uygulama yapıldı.

Kontrollerde 925 araç sorgulandı, 2 bin 596 kişinin HES Kodu ve GBT kontrolü yapıldı. 8 yoklama kaçağı ve çeşitli suçlardan aranan 2 zanlının yakalandığı denetimlerde, 15 sürücüye 33 bin 768 lira, izolasyon kurallarına uymayan bir kişiye de 1500 lira cezai işlem uygulandı.

Kontrollerde vatandaşlar, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

AA / Osman Akça - Son Dakika Haberleri

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